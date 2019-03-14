〈北部〉苗124縣道10公里爛路 砸4500萬改善

2019-03-14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一二四縣道連結三灣鄉瓦窯岡經獅頭山至南庄鄉西村大橋路段，為往來三灣、南庄的重要道路，但因使用年久多處破損龜裂，苗栗縣政府獲交通部公路總局前瞻計畫補助，共投入四千五百萬元進行十公里路段改善，昨舉行動工前會勘，預計於今年八月底完工。

獲前瞻補助近4千萬

一二四縣道十七公里至廿七公里處濱溪臨山，為雙向單線道，路寬約八公尺，為早年通往南庄的必經之道，隨著一二四乙線外環道開通後，車流量已較為減少，但仍為地方居民、農產運輸、假日觀光車潮分流的重要幹道。

苗縣府獲交通部前瞻計畫補助三千九百六十萬，加上縣府配合款五百四十萬，共投入四千五百萬元，將針對全長十公里長路段進行AC路面刨鋪，另整修七百一十公尺的排水系統及一百公尺的路基改善。

預計今年8月底完工

苗栗縣長徐耀昌表示，該路段為遊客前往獅頭山、勸化堂等景點唯一道路，假日時則可紓解往南庄的觀光車潮，改善後可提升交通觀光效益。工務處長趙清榮說，施工期間會請村長協助宣導交管措施，另也可走一二四乙線作為替代道路。

苗栗縣議員曾玟學建議，依據苗栗石虎保育自治條例，一公里以上道路施工須徵詢生態專家建議，順便調查是否有石虎等珍稀動物棲地；趙清榮解釋，由於該路段是維修而非新闢或拓寬，因此不在此規範內，但仍會要求施工過程避免干擾生態，預計於今年八月底完工。

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