〈北部〉竹市打造友善步行城市 明年1月底完工

2019-03-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市繼啟動火車站前廣場人行空間改造計畫後，昨天再啟動步行城市隆恩圳與護城河人行空間串聯的工程，將全面改善東門國小周圍人行道步行空間，並串聯中央路、仁義街到護城河，未來將提供安全的步行空間，也會在學校街角提供休憩座椅，讓竹市成為友善的步行城市。

串聯隆恩圳與護城河步道

林智堅說，東門國小是銜接隆恩圳與護城河步行空間的重要地帶，但周遭人行步道磁磚已廿多年未重鋪，常見磁磚凹凸不平，更缺乏無障礙環境；此次市府爭取到經費，投入近五千萬元，將全面改善東門國小周遭人行道，打造連續無障礙空間，而校園四周的圍牆也會降低，並改成透明圍籬，提供學生更舒適安全的上下學通學步道，也讓市民從隆恩圳串聯到護城河，都有一條安全的步行環境。

改善東門國小周圍人行道

林智堅說，市府預計投入三點七五億元進行步行城市的建置與規劃，此次隆恩圳與東門國小周圍銜接護城河的人行空間改善，將投入四千九百卅五萬元，改善步道長一點四公里，未來會增加一千五百一十六平方公尺的綠帶，並延伸串聯到中央路、仁義街、東門國小週遭人行步道，預計明年一月底完工。

未來完工後，市民可從隆恩圳、串聯到東門國小再到護城河，連結中央公園及護城河親水公園、新竹女中、市定古蹟新竹州警察局高等宿舍及新竹州圖書館等生活綠帶，成為竹市四公里「新竹之森」重要步行環境，讓竹市成為友善步行城市。

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