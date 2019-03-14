〈北部〉楊梅校前路坑坑疤疤 民批如「乞丐補丁」

2019-03-14

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區校前路上有楊梅國小、楊梅國中兩所學校，於上、放學時間車流眾多，且是通往五楊高架道的必經之路，但部分路段坑坑疤疤，民眾抨擊猶如「乞丐補丁裝」，不僅影響市容，也有摔車疑慮。市府養護工程處表示，昨天已要求台電公司承包商對破損嚴重路面進行修復，預計明天可完成。

電纜地下化施工 年底完工

台電配合市府工務局進行電纜地下化工程，自二○一七年分三階段在楊梅校前路施工，總經費一千四百萬元，第一階段為規劃設計管線道路，第二階段為管路埋設佈纜作業及提升人手孔，前兩階段工程已大致完成，僅剩遷移天空的電纜線及移除電桿，預計五月開始拆線、拔桿，年底可全數完工。

假修復草率刨鋪 影響安全

市議員涂權吉接獲民眾陳情，過年期間校前路的路面坑坑疤疤、且有多處補丁，疑台電為在過年前搶趕第二階段工程進度，進行第一次路面修復（俗稱假修復）時草率刨鋪，開學後學生騎腳踏車經過提心弔膽，汽、機車行駛也劇烈晃動，嚴重威脅行車安全。

養工處要求包商明天前改善

養工處表示，已要求承包商於週五前全面改善假修復路面，也將派員到場確認道路品質；楊梅區公所表示，為確保用路人通行安全，施工前就已行文承包商，要求道路假修復時仍須遵照路平專案標準，若再發生類似情事，除可處九千元罰款外，若衍生公共危險也會依法處理，並禁止開挖道路。

桃園升格以來推動「電纜地下化工程」與「天空纜線清整專案」，截至今年二月已移除電纜長度四百五十三．八六公里，移除電桿一千三百七十五支，目前全市電纜地下化比率為四十三．一％，校前路工程完成後，預計可達四十八％。

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