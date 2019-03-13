〈北部〉門諾花蓮輔具銀行 遇火劫急勸募

2019-03-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕門諾基金會上週才宣佈成立「花蓮輔具銀行」，但基金會位於花蓮市中央路一處鐵皮倉庫，前天下午發生大火，把輔具中心約二千件輔具燒掉三分之一，損失總金額破百萬元。輔具銀行執行長邱燕銀昨天表示，不幸中的大幸是受損輔具是備用品為主，因此不影響輔具銀行服務，將加緊勸募工作。

花蓮門諾基金會本月七日才宣佈成立愛心輔具銀行，來自各地的配送貨車，到昨天都還在忙著把待租的輔具送到偏鄉的服務據點。

邱燕銀說，原本基金會輔具將近二千件，租借在外也有將近一千三百件，且輔具銀行總行的倉庫、台東東河工作站都有儲放輔具的地點，發生火警的倉庫是其中一處儲放點；火警過後工作人員盤點庫存發現燒掉約六百件輔具，除了單價約二萬元的電動病床損失超過廿床，最多的就是助行器，損失近八十件，金額估計超過一百萬元。

邱燕銀說，不幸中的大幸是，損失的部份為備用輔具，對於輔具銀行的業務暫時不受影響。她說，成立初期的輔具勸募計畫將加緊進行的速度，另將針對庫存較低的部份緊急採購。

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