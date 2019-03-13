〈北部〉農舍要臨側臨路 宜縣民進黨民代反彈

2019-03-13

〔記者林敬倫、簡惠茹／綜合報導〕農委會修訂「農業用地興建農舍辦法」，明定農舍須臨側臨路、不能蓋在田中央，預計四月預告。民進黨宜蘭縣議會黨團昨與立委陳歐珀，抨擊這項政策剝奪農民權益，高喊「捍衛農民權益，反對臨側臨路」，並呼籲中央不適任官員要汰換，要求撤換農委會主委陳吉仲。

農委會︰歡迎各界提出意見

對此，農委會主委陳吉仲指出，農舍蓋在田中央確實會影響農業生產，而農委會是將原本經營計劃書中的農舍興建審查原則增訂到辦法中。而對於宜蘭民意代表抗議農舍不能蓋在田中央，農委會企劃處則表示，內政部接下來會進行法規預告程序，任何規定修正本來就應該廣納各種意見，歡迎社會各界提出建議。

農委會二○一五年頒佈「興建農舍經營計畫書」格式，就要求農舍興建要「臨側臨路」，但宜蘭縣政府認為「計畫書」並沒有法律效率，去年二月放寬規定挑戰中央政策。農委會討論後決定修法納入規範，將臨側臨路明定於農舍興建辦法，提升法令位階與授權。

這項政策引起民進黨宜蘭縣議會黨團反彈，黨團發言人簡松樹說，民進黨團對農委會修訂辦法感到訝異，啃蝕農民權益，把農地搞得天翻地覆，像陳吉仲這樣的不適任官員，應該要撤換。

縣議員陳俊宇指出，「宜蘭縣農舍興建管理辦法」曾規定臨側臨路，引起農民反彈與抗爭，早就證明政策錯誤，臨側臨路會影響路口行車視線，造成車禍，縣府去年才導正，中央現在卻要強制規定，剝奪農民權利，對用路人造成危險。

縣議員張秋明表示，對農民而言，農舍臨側臨路會造成農地無法整體利用，辛苦維護的農地失去價值。立委陳歐珀說，農民財產需要政府保護，農委會「要接地氣，廣徵民意」，應到宜蘭辦說明會，這個政策要慎重，否則影響很大。

縣府農業處指出，基於政策延續立場，現階段還是依照之前訂定的要點處理農舍興建審查，至於農委會的新辦法，縣府希望把農民權益與需求納入考量。

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