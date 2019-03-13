〈北部〉《花蓮》手背寫激勵詞 秀中女足勇冠全國

2019-03-13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林國中女子足球隊（簡稱秀中女足）成軍不到五年，球員因多為太魯閣族，敏捷、慓悍球風備受球壇關注，今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽，對上台東體中等強敵，教練陳雅惠特地於賽前在選手手背寫下「得分、冠軍」，激勵詞宛如是道「幸運符」，助女將終結東體挑戰三連霸，也接連擊敗場上勁旅，奪下組隊後首冠。

笑傲中等學校五人制賽

四年多前由校長劉上民一手創立的秀中女足，由前女足國腳的陳雅惠擔任教練，選拔轄內國小優秀選手進行培訓，連遠自宜蘭的澳花小將也慕名而來，女足隊因綜合阿美族身材及太魯閣族敏捷等優勢，逐漸在賽場嶄露頭角。

秀中女足隊曾在五人制、十一人制賽事中擠進前五強，被老班底常勝軍視為新勁敵，今年參加全國中等學校五人制足球錦標賽國女組賽事時，先在四強戰以三比一擊敗準備尋求三連霸的東體，並於冠軍賽中，力克勁敵新竹縣博愛國中，雙方因纏鬥僵持，一度踢成平手，最後以快攻壓迫突破場上困境，二比一險勝強敵，拿下成軍後首冠。

成軍不到五年奪首冠

由於今年秀中在四強賽時就對上東體，教練陳雅惠為安撫選手緊張情緒，分別在她們手背寫下得分、冠軍、努力、加油等激勵詞，意外成為「幸運符」，被寫下得分二字的隊長張天凌，還率先破網得分。

張天凌說，今年比賽格外令人緊張，對手雖不是第一次接觸到的隊伍，但實力堅強，備感壓力，感謝家長、老師的支持，手上的得分印記也成助力，彷彿是幸運符，讓球隊順利踢進冠軍賽。

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