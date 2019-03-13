〈北部〉花蓮設國家級海洋資源博物館 啟動評估

2019-03-13

〔記者王錦義／花蓮報導〕東部地區唯獨花蓮沒有國家級的博物館，立委蕭美琴向中央爭取國立海洋資源博物館，昨在立院向行政院長蘇貞昌質詢獲得支持。蕭美琴說，目前案子已啟動進入調查評估階段，台灣是個海洋國家，更應建構與海共處的文化，深入了解海洋。

蘇揆相挺 擬設台肥園區附近

蘇貞昌全力支持並回應說，除了設立博物館，更要讓人民走向海洋。蕭美琴立委辦公室指出，國發會近期也已邀集相關單位商討「花蓮地區深層海水海洋產業廊道」計畫，並陳報行政院；國立海洋資源博物館初步規劃在台肥園區附近，將形成從清水斷崖、七星潭到台肥園區之間海岸線打造「海洋文化觀光特區」廊帶。

蕭美琴不主張用水族館圈養大型海中生物的方式，她說，花蓮就有賞鯨碼頭能讓遊客出海體驗最自然的海上生態，博物館焦點可放在對海洋資源的認識與教育，例如漁業環境、食魚教育，認識海中那些魚種適合或不適合食用、漁業資源的變遷；也可串連到花蓮周邊定置漁場，海洋資源的認識與應用，是海洋資源博物館應該要呈現的。

蕭美琴說，很多到花蓮的遊客因天然環境而來，但有時碰到大雨天候不佳，也需要更多吸引人的室內的景點可以參訪，花蓮應建構完整的海洋產業廊道。

結合產業 共創藍金產業廊帶

目前台肥在花蓮已設有海洋深層水園區，蕭美琴說，花蓮面對太平洋，應善用海洋資源，除了深層海水的多樣化運用，可以發展生技、農業、觀光等產業，並結合花蓮港周邊設施，成立國家級海洋資源博物館，讓花蓮觀光產業與海洋資源產業的發展結合及升級，共創東部藍金產業廊帶，更能夠創造更多的花蓮在地就業機會。

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