〈北部〉妻樹枯亡 頭份居民搶救百年夫樹

2019-03-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕昨逢植樹節，居民發起搶救老樹大作戰！苗栗縣頭份市新華社區內有兩棵樹齡至少一百卅歲的「夫妻」樟樹，但其中「妻樹」感染褐根病枯亡，苗栗縣政府農業處雖已鋸掉樹幹但卻未移除根部，居民擔心旁邊的「夫樹」恐遭感染，岌岌可危，希望苗縣府盡速進行防治作為，避免再失去珍貴老樹。

苗縣府農業處表示，該老樹已被列為受保護樹木，曾向農業委員會林務局申請補助一百八十萬進行移除病根及防治工程，但僅獲四十萬，縣府財政拮据，無法立即處理。

新華社區發展協會理事長張展文指出，位於新華里雞心壩、中港溪旁的小聚落中，有著兩棵枝幹高聳、樹葉茂密的樟樹，推估樹齡至少超過一百卅年，由於兩棵樟樹依偎緊鄰，體型一大一小，因此又被當地居民視為「夫妻樹」。

但約三年前「妻樹」感染俗稱「樹癌」的褐根病而枯亡，經苗縣府農業處會勘診斷後，於上月將樹幹砍除，但至今樹根遲未移除，居民擔心僅存的樟樹恐遭感染。

長期關心老樹保留的苗縣議員陳光軒表示，將請苗縣府農業處提供資料，尋求立委協助爭取經費，盡速移除染病樹根，並爭取國有財產署撥用土地，進行環境改善或打造為公園綠地，盼成為新興觀光景點，並讓社區居民能與老樟樹共同生活，保留珍貴地方資產。

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