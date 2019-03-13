〈北部〉寶山桶柑受青睞 業者選用推茶飲

2019-03-13

〔記者蔡孟尚／寶山報導〕新竹縣寶山鄉農會以「寶香柑桔」為品牌，在市場推出優質桶柑，產銷履歷可完整溯源，獲農委會肯定，媒合手搖飲業者推出「橘香烏龍」新口味飲品，盼藉由手搖飲市場打開水果銷量。農民近期將兩梯次出貨，共一萬八千台斤，業者則視飲品銷量如何，決定下一波採購量。

農委會農糧署北區分署表示，新竹縣寶山鄉有優越的丘陵地形和健康的土壤，種植柑橘面積約二百五十公頃，農民以嚴謹栽培、品質管理孕育出果肉緊密、飽滿多汁又香甜可口的「寶香柑桔」，且選果分級仔細、保鮮處理完善。

北區分署表示，知名手搖飲料「鮮茶道」股份有限公司首次選用產銷履歷桶柑及國產凍頂烏龍茶研發新時尚茶飲，即日起推出季節限定「橘香烏龍」新飲品，讓消費者享受具台灣特色元素的「桶柑手搖飲料」，為柑橘產業開創新紀元。

北區分署表示，除加強供貨單位自主送驗，並進行全面農藥殘留檢驗，全數合格才進行加工製作，為消費者嚴格把關。

北區分署表示，去年台灣手搖飲料市場產值高達五百四十四億元，為將新鮮安全的國產水果和手搖飲料結合，首次選用新竹寶山鄉產銷履歷桶柑和國產凍頂烏龍茶，以完美比例的融合製成。

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