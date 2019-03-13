〈北部〉苗縣護石虎 13台相機監測防路殺

2019-03-13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣為石虎主要棲地，但路殺事件、人為開發衝突不斷，苗栗縣政府執行「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫，不僅在日前爭議沸沸揚揚的卓蘭石虎生態濕地公園工區，拍攝到石虎出沒，並將進行全縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查，盼對往後保育計畫擬定及重大工程開發，都能達到雙贏。

140縣道旁、卓蘭濕地周邊

苗縣府農業處統計，自二○一四年到今年一月底，縣內共計發生四十一起石虎遭路殺事件，其中一四○縣道有四起。且經石虎生態保育團體調查，一四○縣道旁淺山及大安溪河床等，為石虎棲地。

苗縣府於去年十月起，委託研究團隊辦理「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」計畫，根據過去石虎路殺地點路段，在一四○縣道的火炎山隧道周邊及卓蘭石虎生態濕地公園高架段周邊，共架設十三台紅外線自動相機進行監測，期望透過了解石虎利用道路情形，進行路殺減緩的改善措施。

截至目前，計畫團隊於火炎山隧道兩側及卓蘭鎮周邊均有記錄到石虎出沒，其中包括卓蘭石虎生態濕地公園施工區旁於鄰近道路的溪床，也拍攝到石虎於夜間出沒，並在溪床上發現石虎排遺。

將進行族群數量與分布調查

苗縣府農業處表示，計畫評估資料，可作為執行保育政策的依據，依道路結構與周圍環境提出適宜的改善對策，在兼顧棲地連結廊道與減緩路殺的原則下，提出建議改善的路段或區域。像卓蘭石虎生態濕地公園工程，後續若能妥善管理環境品質，讓石虎能使用該地作為聯繫道路兩側棲地的通道，或許能對降低該區域石虎遭路殺風險。

農業處表示，苗栗縣開發較其他縣市緩慢，也提供現今石虎良好棲地環境，別的縣市已經失去機會，無法重來，繼此計畫之後，苗縣府準備要進行全苗栗縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查，計畫將分二年執行，未來可產出縣內概估的石虎數量，盼對往後保育計畫擬定及重大工程開發，都能做到開發兼顧保育。

石虎保育自治條例 5月送議會

另，「苗栗縣石虎保育自治條例」已經通過苗縣府法規會及縣務會議審議，即將於五月提送苗栗縣議會審查，草案全文共計九條，條例內容對環境對人類都是友善正面，除規範縣府，其他人只有鼓勵並無限制，請大家共同支持，讓石虎得到更全面的保護。

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