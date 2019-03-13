〈北部〉《楊梅》近期扶正 富岡站前老樹爸爸傾倒

2019-03-13

〔記者許倬勛／楊梅報導〕楊梅區富岡火車站前一棵近百樹齡的老榕樹，曾歷經數次強颱屹立不搖，十日卻不敵大雨倒下，不少鄉親聞訊都非常關心。市府都市發展局昨表示，已請專家評估，近期會加以扶正，不會讓老樹就此消失。

「從象神颱風到去年的瑪麗亞颱風，它都挺下來了，想不到會因沒有風的春雨倒下！」住在車站附近的七十歲王鳳珠說，前天聽說老榕樹倒下，趕緊抽空來看，想起小時候常在樹下乘涼、聊天，老榕承載幾代人的回憶，看到老樹「歪腰」，真的很難過。

富岡火車站周圍有五棵逾半世紀的大榕樹，據當地耆老表示，五棵老樹都是日治時期由車站站務人員種植的，茂密的樹冠是附近居民乘涼玩耍好地方，傾倒的老榕年紀最長，被稱為「老樹爸爸」。

市府都發局都市設計科長鄭緯仁說，每年都會派員檢查老樹們的健康狀況，未發現罹患「樹癌」褐根病，推測應是連日大雨導致樹枝含水量高，加上土質鬆軟，且樹幹原就傾斜近四十五度，頭重腳輕造成傾倒，幸未傷到樹木根基。

為保留地方記憶，都發局力求謹慎，已請專業樹醫生診斷，將移除斷枝與壞死氣根，待修剪完成、確保榕樹無大礙後再扶正，並整治土壤加強五棵老榕的根基。

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