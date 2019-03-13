〈北部〉《桃園》尚未營運 羅浮溫泉停車場收費惹議

2019-03-13

〔記者李容萍／復興報導〕去年一月營運的復興區羅浮溫泉泡腳池，一年多來吸引卅八萬人次遊客慕名來體驗光滑滋潤的「美人湯」。雖然泡腳免費，但有遊客抱怨車子停放羅浮溫泉停車場被收費六十元又沒發票，投訴市府1999專線得知該停車場尚未正式營運，不該收費，對於被收取停車費，相當傻眼！

對此，市府交通局停車管理工程科表示，羅浮溫泉停車場是由復興區公所與民間合作興建和維護管理，現階段作為接駁車停放使用，尚未對外正式營運，公所接獲民眾陳情後，經了解是地主見停車場設施已經完成，才會於農曆年前派員搶先收停車費，交通局已請公所派員至現場張貼尚未營運告示。

復興區公所也說，羅浮溫泉停車場目前仍為興建改善階段，尚未正式啟用，並無收取停車費，停車場前方入口地主設置的收取停車場清潔費（大車一百元、小車六十元）告示，已經通知地主拆下，在停車場正式啟用前，遊客前往停車均不收費。

交通局停管科強調，依停車場法第廿五條規定，路外公共停車場應於開放使用前，由負責人訂定管理規範，向地方主管機關報請核備，領得停車場登記證後，始得依法營業；未取得停車場營業登記前，不得對外收費，違者經勸導仍未改善者，依停車場法第卅七條規定最高可處一萬五千元罰鍰。

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