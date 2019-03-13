〈北部〉《桃園》偏鄉童樂 行動圖書車年借6萬冊

2019-03-13

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為彌補城鄉閱讀差距，市立圖書館採購五輛「行動圖書車」深入全市各角落，提供民眾閱讀、借還書及辦圖書證等服務。據市圖統計，去年駐點達一七五三場、借書量近六萬冊，有超過十萬人次參與。

學童送謝卡 服務人員揪感心

位處偏鄉的復興區奎輝國小閱讀資源不足，學童們看見書車到來，總會開心地跳上車品味書香，還寫謝卡致意，讓服務人員揪感心。

奎輝國小校長石維堅表示，校內僅有七千餘冊藏書的閱讀室，可提供全校四十名學生閱讀，由於行動圖書車會帶來小朋友想看的新書，孩子們總是殷殷期盼書車的到來。

石維堅說，除了「行動圖書車」，佛光山的「雲水書坊—行動圖書館」也會造訪散播書香，市府教育局也補助經費讓學校添購新書，校方也每週用一節課的時間帶動學生閱讀，培養閱讀習慣。

市立圖書館指出，行動圖書車採鷗翼開放式空間設計，每輛車可擺放約二千餘冊書籍，行駛駐點以週一至週五為主，服務據點遍及全市各區的學校、幼兒園、社區、廟宇及里集會所等地，可遠達復興區山區的學校、教堂，甚至是東眼山國家森林遊樂區都可以看到行動圖書車的蹤跡。

偏鄉、公益優先 歡迎申請

市立圖書館表示，今年駐點服務將以偏鄉或非營利機構等公益團體申請為優先，希望行動圖書車承載更多社會公益性及公平性，歡迎相關單位踴躍向圖書館提出申請。詳細申請辦法可上桃園市立圖書館官網查詢，或電洽：286-8868轉2038。

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