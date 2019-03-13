〈北部〉《桃園》寵物公園小又陽春 飼主：不想再去

2019-03-13

〔記者許倬勛／桃園報導〕「毛小孩」權益愈來愈受到重視，市府去年十月在桃園、龜山、平鎮、楊梅陸續啟用寵物友善專區（寵物公園），然而許多飼主使用後抱怨公園空間相當狹小，狗兒根本無法恣意奔跑，且設備相當簡陋、不足，「去過一次就不會想再去了」，希望能相關單位能盡快改善。

市府：腹地有限 會加強維護稽查

市府動保處長陳英豪表示，寵物公園多設在親子公園內，礙於腹地有限，也擔憂產生排擠效應，當初規劃前都曾徵詢地方意見，未來會就清潔、遊具改善，並加強維護草坪、不定期稽查使用狀況，增加使用率。

去年10月到今年底 陸續啟用8處

市府去年十月陸續在桃園區經國公園、平鎮區雙連公園、龜山區大湖公園、楊梅區埔心公園啟用寵物友善專區；今年也在龍潭區武漢公園、大溪區覆土區公園、龜山文德、婦幼公園設立專區，預計年底前落成，設施包括安全圍籬、給水、簡易清潔等設備，方便飼主使用，且會區分大型犬及小型犬區，讓飼主與毛孩能親密互動。

記者昨天實際走訪埔心公園，寵物公園分為兩處坐落在公園兩側，但未明顯標示大、小型犬區，也沒提供防止異味的封閉式垃圾桶、寵物飲水設施及狗便袋等，多處草皮已呈現光禿、落葉四散，與當初風光落成樣貌相去甚遠。

飼主：說是公園 更像狗兒公廁

陳姓飼主抱怨，埔心寵物公園目測僅有五坪多大，且入口處僅有一公尺寬，毛孩除進出不便，更無法開心奔跑，與其說是公園，其實更像一處公廁給狗兒們便溺，讓人感覺很差，「不會想來第二次」。

桃園市推廣動物保護協會表示，常接獲飼主抱怨帶毛孩入園玩，卻碰上發情母犬或有傳染病的狗兒，呼籲動保處比照台北、新北市定期派員到各公園進行絕育、疾病稽查，讓飼主們放心。

動保協會說，桃園有植入晶片登記的寵物已達十七萬六千隻，應可比照國外都會區，在中、大型公園中增列「狗公園或寵物專區」，方便鄰里使用，而台灣目前對寵物公園的規劃與設計並沒有統一標準與原則，建議中央可擬訂設置基本原則，如清潔、寵物遊具、照明等設施，讓地方政府依循。

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