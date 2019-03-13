〈北部〉苗縣海寶國小教學大樓老舊 斥資8700餘萬重建

2019-03-13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮海寶國小於二○一二年進行校舍耐震力檢測時，發現教學大樓部分位置無地樑，是老舊危險教室，嚴重影響校園安全，苗栗縣政府向行政院教育部申請老舊校舍補強改善計畫，獲核撥拆除重建經費共八千七百卅五萬餘元，苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明等人昨主持動土典禮，預計明年六月底完工，提供安全、嶄新教學環境及社區互動空間。

部分位置無地樑 強震恐傾倒

九二一大地震過後，教育部積極查核各校舍耐震力問題，二○一二年發現五十二年歷史的海寶國小教學大樓部分無地樑配置，若遇強震恐有傾倒之虞，校方先予以封閉，並將師生安置於其他大樓，並透過苗縣府爭取補強經費。

教育部依照「公立國中小校舍耐震能力及設備改善計畫」老舊校舍拆除重建工程，補助八千七百卅五萬餘元，預計將現有的教學大樓全面拆除，並於運動區位置新建一棟兩層樓、含十六間教室、四間廁所、兩間社區共讀站及一間社區多元學習中心的校舍。

教學大樓全拆 明年6月底完工

新建築設計意象結合周遭山海環繞的地形，以海底總動員作為構想，除了將主建築體改至臨海側的運動區，並將增設土坡及防風林，可屏障師生避免海風侵襲，也可免除山坡地滑落的威脅，並使用平面屋頂增設太陽能板，提供簡單再生能源。

拆除重建工程昨動工，徐耀昌、陳超明、苗縣副議長李文斌出席儀式，徐耀昌表示，預計明年六月底完工後，嶄新校舍將提供安全教學環境及更多與社區互動、服務的空間，提升當地人文、學術層次。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/