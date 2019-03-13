〈北部〉林口A交流道南出匝道文化一路禁左轉 5月上路

2019-03-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市長侯友宜於二月十二日拜會桃園市長鄭文燦，建立合作平台，雙方昨天則踏出合作第一步；兩市交通局長於上午七點三十分連袂會勘國道一號林口交流道塞車情形，決定將推動「林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路」（公車除外）措施，後續將就車道配置、導引牌面、號誌調整及宣導等細節進行討論，最快於五月一日實施。

常態性塞車 桃市新北共商對策

林口交流道是龜山、林口地區最重要聯外要道，由於林口交流道最早的設計是採服務容量較低的鑽石型交流道，早已不敷使用，造成林口交流道長期呈現常態性塞車，每日上班尖峰時間，塞車大排長龍甚至回堵高速公路好幾公里；為此，桃園市政府交通局長劉慶豐、新北市政府交通局長鍾鳴時昨邀集高公局、國道警察局、林口和龜山區公所及兩市交通大隊共同會勘，隨即開會決定合作推動「林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路」措施。

往龜山 直行至文化二路再左轉

劉慶豐表示，這次改善研究為中央補助經費、由桃園市政府研究規劃，兩都共同執行，未來林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路，車輛必須直行至下一個路口文化二路再行左轉，以減輕文化一路、八德路口的車流壓力並簡化紅綠燈時制。

鍾鳴時指出，林口Ａ交流道南出匝道雖位於新北市境內，但該出口約五成的車流會左轉往桃園龜山，常因跨越橋道路車容量不足而造成車流回堵，甚至影響林口文化一路直行及進入北上匝道的車流，兩地交通局研商後決議共同試辦「林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路」措施，後續新北、桃園市政府會持續觀察路口的交通狀況，並持續檢討改善作為，希望能解決林口、龜山地區居民尖峰時間常態性交通壅塞的夢魘。

林口Ａ交流道南出匝道路口禁止左轉文化一路示意圖

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