〈北部〉《桃園》機場回饋金增加 大園明年發高中以上獎學金

2019-03-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際機場公司於前年九月調漲班機降落費用，由原本分級制度調整為均一費率，平均漲幅達四成，去年提撥的回饋金達四．八億元；由於機場公司會計年度作業緣故，去年提撥金額將於二○二一年發放，屆時大園可分得回饋金達三．二三億元，較目前增加八千一百萬元，地方為此建議應恢復高中以上學生獎學金，也建議增加長照、醫療補貼等多項回饋措施。

地方建議 提高長照、醫療補貼

市議員游吾和表示，預估實施高中以上學生獎學金得要一千二百萬元經費，由於明年回饋金將較今年增加二千七百萬元，市長鄭文燦允諾明年就可發放；另增加的經費建議可補助民眾長照、重症醫療，如此將可帶動長照、醫療機構進駐大園，此外，也可將現行健檢費用由一千五百元增為二千元。

環保局噪音防制科長黃伯弘表示，國際航班降落桃園國際機場，機場公司會按照飛機噸數、噪音值徵收降落費用，將其中的十五分之二撥給地方政府做為機場回饋金，回饋金則是分配給噪音防制區的各里使用，目前可分到回饋金的地區除大園全區外，還有觀音區九個里，蘆竹區海湖、坑口、濱海里，中壢區月眉、山東里，新屋區清華里及新北市林口區下福里。

回饋金分配 大園占四分之三

回饋金分配比例按各里戶數計算，而一、二、三級噪音區則按五：廿五：七十比例加權計算，其中大園區有十五個里位於二級噪音區權值最重，而機場回饋金扣除十％行政作業費後，大園區可以領取七十三％，幾乎占了四分之三的回饋金。

降落費調漲 回饋金跟著變多

目前機場一○四年到一○七年間分別提撥約三．四億元、三．五九億元、三．九八億元、四．七九億元回饋金，於一○七年至一一○年分年分配給地方使用，大園區從一○七年起，連續四年可分配金額為二．三億元、二．四二億元、二．六九億元、三．二三億元；機場去年提撥回饋金大幅增加的原因是前年九月調漲降落費，因此，大園區於一一○年可分配的回饋金將較今年增加八千一百萬元。

市議員徐其萬表示，大園去年取得的回饋金只有二．三億元，其中學生營養午餐、每位區民一千五百元健檢費用就用掉約兩億元，其餘的大都做為社團補助及小型工程，未來如果回饋金大幅增加，除恢復發放大園地區高中以上學生獎學金外，大園生命園區也應該放寬給大園區民使用。

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