〈北部〉宜蘭鐵路高架化 宜蘭、羅東先行

2019-03-12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架案，中央及縣府昨召開協調會議，會後拍板定案，宜蘭、羅東段優先辦理；另，三個月內完成新增車站理由、道路改善替代方案、土地取得、經濟效益、自償率等五項評估報告，費用由中央補助，完成後再與舊案提送中央審議。

縣府評估項目減少 中央補助費用

宜蘭縣政府爭取鐵路高架化多年，去年交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府需針對新增要點重做可行性評估，評估經費須二千五百萬元，縣府堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑，地方、中央陷入僵局。

為解決縣府及交通部意見分歧，行政院政務委員吳澤成與縣府、立委陳歐珀，昨在行政院公共工程委員會召開跨部會協調會；會後拍板，縣府負責的評估項目從七項減少至五項，僅需就新增車站理由等五類項目評估。

爭取11年 三個月內完成評估報告

宜蘭縣二○○八年開始爭取鐵路高架，規劃全長約廿八點八公里，預計消除廿三處平交道，十二個車站要配合高架，粗估工程經費約五百億元，縣府自籌款需一○六億元。

昨天協調會，吳澤成也裁示宜蘭、羅東段優先施做，頭城、礁溪段則與北宜直鐵合併辦理，至於鐵道改善與地方都市發展合併評估部分，另案檢討修正。縣府估算，宜蘭、羅東高架路段約十公里，工程經費約二百五十億元，地方自籌款約五十四億元，縣府所需負擔經費大幅減少。

「終於放下心中大石頭！」出席協調會的縣府秘書長林茂盛指出，縣府爭取鐵路高架已久，近期會開始啟動評估工作，預計三個月內將五項評估成果與縣府先前完成的可行性評估報告，一起提送至中央審議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/