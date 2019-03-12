〈北部〉花縣社福園區 議員促評估重建

2019-03-12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣社會福利園區擁有社會福利館、身心障礙者福利中心、溫水游泳池等三棟建物使用近三十年，建物有漏水、耐震不足及設施不符法規等問題，溫水游泳池也因漏電關閉，花蓮縣議會民政小組前往關心，希望縣府盡速做好耐震評估後，確立後續修繕與規劃，保障身心障礙者權利。

社福館、身心障中心、溫水泳池都老舊

花蓮縣社會福利館是一九九八年興建，地上六層及地下一層，總面積一萬四百多平方公尺，包括電梯等設施老舊、漏水，有結構安全問題；而後方的身心障礙者福利中心，也使用超過二十年，當時建物的設計，已經不符合現今耐震規定，館內身心障礙的硬體也不符合現今法規需求。

位於順興路三號的花蓮縣溫水復健游泳池，有一大一小二個泳池及蒸氣室，提供身障者休閒及水療復健功能，由門諾基金會於二○○五年承接，但是因為設備老舊加上屋頂、地下室漏水，還有漏電問題，門諾去年底退出，游泳池也關閉，讓許多身障者相當無奈。

議會民政小組召集人張懷文、縣議員楊華美、張美慧等人昨到場現勘，張懷文說，社福館使用快三十年，這次會勘進一步了解縣府未來短、中、長期的計劃，希望透過爭取花東基金，改善這些問題。

張美慧說，建議縣府應以社福園區角度總體檢並詳加規畫，除向中央爭取整建經費，地方也可編列一成的配合款，一次到位改善建築物，不要再被硬體建築問題綑綁，影響社福服務推動能量。

社會處︰先做評估 確立修繕或重建

社會處長張逸華說，縣府非常重視身心障礙朋友們的權益，其中泳池從去年到現在都無廠商願意承接，目前先請建築師做耐震評估，整個社會福利園區各個館舍不管是繼續修繕、或爭取全部重建，縣府都以安全為第一考量。

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