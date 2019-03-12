〈北部〉全國中等學校自由車賽 徐御凱奪金

2019-03-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市自由車選手傳捷報！全國中等學校自由車錦標賽四日到九日在高雄、屏東舉行，建華國中與世界高中的車手代表竹市參賽，在連日大雨中，拿下一金二銀二銅佳績，其中世界高中徐御凱在十三公里公路個人計時賽奪冠，表現讓人讚賞。

新竹市府教育處表示，今年度全國中等學校自由車錦標賽包括登山車、公路個人計時賽、個人公路賽與場地賽等賽事項目，分別在高雄與屏東舉行，因遇到近日大豪雨，選手們在風雨中疾速轉輪前進，精神讓人感佩。

除徐御凱奪下一金外，建華國中國男組三年級張祐誠、鄭丞凱、陳家豪、傅新政還拿下團體公路賽銀牌，另面銀牌由世界高中二年級徐御凱在高男組領先計分賽拿下，另世界高中一年級蔡英傑在「十公里集體出發」項目，及建華國中三年級張祐誠、鄭丞凱、傅新政、翁家茗、陳家豪在「三公里團隊追逐賽」項目都拿到銅牌。

徐御凱在十三公里公路個人計時賽一路上配速並不穩定，多虧教練在旁吶喊指導，在最後六秒才險勝奪下冠軍，他將在四月代表參加自由車亞洲青年錦標賽，希望再創佳績，為竹市爭光。

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