〈北部〉雪山圈谷 積雪達50公分

2019-03-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕冷鋒過境，雪霸國家公園雪山圈谷一帶，因水氣足加上高山低溫，前天下了一整天雪，積雪達五十公分，三六九山莊周邊也飄雪；雪霸處昨指出，雪季登山前，山友應審慎評估天氣狀況及做好充分準備。

雪霸國家公園管理處指出，這波冷鋒過境，東北季風挾帶蘭陽溪水氣，加上高山低溫，標高三千五百公尺的雪山圈谷一帶前天下了一整天的雪，積雪達五十公分，但昨天氣溫回暖到三、四度，加上水氣不夠，圈谷已沒有下雪。

雪霸處高山保育志工鄭僥龍說，十日自三六九山莊七．一公里開始到黑森林內，沿途都遍佈白雪，尤其黑森林內空曠處的積雪厚度約有二十公分，九．八公里圈谷的積雪更達五十公分，沿著往雪山主峰步道上登，沿途都是鬆軟的白雪，行進困難，勉強上登到十．七公里處積雪又更深，整個雪山都被雲霧籠罩視線不佳。

雪霸處昨強調，通往雪山部份道路，受到連日雨勢影響有零星小坍方，呼籲山友上山前，需先查詢交通資訊，攜帶完善的雪地、防雨和保暖等裝備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。

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