〈北部〉竹東台泥舊廠區蓋公園 動工了

2019-03-12

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府透過前瞻基礎建設計畫爭取到行政院客委會補助四千一百七十五萬六千四百元，辦理竹東鎮台泥舊廠區特色公園綠美化工程，昨天舉行開工典禮，客委會主委李永得、縣長楊文科都到場參加，預計今年九月就能完工。

近五千萬 打造特色公園

新竹縣政府表示，台泥舊廠區特色公園工程總經費四千九百七十一萬元，除客委會補助款外，縣政府也自籌七百九十五萬三千六百元，利用台泥舊廠區特色公園基地，以「文化」、「藝術」、「花廊」、「地景」、「運動」、「休閒」與「廣場」七大主題作為發展定位，工程內容包含建置藝術花廊、地景藝術、鋪面及排水工程、遊具工程、景觀及植栽工程。

李永得說，竹東鎮是浪漫台三線最重要的鄉鎮，竹東鎮台泥舊廠區公園特色綠美化工程也是浪漫台三線補助計畫中第一個開工的工程，這個工程將打造歷史產業、客庄文化、綠廊美化與生活元素，再造以客家為主題的多元遊憩公園，成為浪漫台三線上的新亮點，帶動地方繁榮。

楊文科也說，這個公園位於台泥自辦市地重劃區核心地帶，縣政府農業處於前年向客委會提出申請爭取經費，去年完成規劃設計審查與工程發包作業。預計今年九月完工後，可望提升在地民眾生活品質，再造舊台泥鐵道記憶走廊與生態綠美化之人文景點。

客家音樂村 楊文科爭補助

針對行政院客委會暫緩補助竹東客家音樂村案爭議，李永得昨天強調，居民對土地使用問題有不同意見，仍待地方努力溝通；楊文科則說，少數反對的聲音，縣府會想辦法解決，希望李永得「大筆一揮」核定補助。

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