〈北部〉苗3水庫大進帳 春耕用水安啦

2019-03-12

〔記者張勳騰、鄭名翔／苗栗報導〕連日來雨勢，苗栗縣頭屋鄉明德水庫進水量約五百萬噸，已將水庫灌飽，昨天水位已達六十公尺，逼近滿水位，有效蓄水率八十九．三四％，因旱象紓解，第一期春耕用水原本採取輪灌，也因而取消。

明德水庫逼近滿水位

苗栗農田水利會總幹事李秉焜說，轄內有明德、大埔等兩水庫及中港溪、後龍溪、西湖溪等三大主要溪流，灌區有一千八百多公頃，惟入冬以來，降雨稀少，中港溪進水量不到三成，後龍溪、西湖溪進水量約四成，進水量不盡理想，因此，水利會在上月十八日啟動抗旱機制，明德水庫灌區從本月初起採分區輪灌。

由於鋒面過境，明德水庫上游集水區雨勢不斷，據水利會統計，上月二十六日開始下間歇性雨勢，當時水庫水位為五十五．九一公尺、蓄水量約六百零四萬噸、有效蓄水率僅四十九．四十三％，供水吃緊。

苗栗農田水利會統計，六日至十日最大累計雨量達二百一十五毫米，讓水庫進帳不小，水位也持續上升，直到昨天上午九點水位達六十公尺，直逼滿水位六十一公尺、蓄水量一千一百三十二．五萬噸、有效蓄水率達八十九．三四％。

李秉焜指出，因明德水庫蓄水量明顯回升，旱象已紓解，民生用水供應無虞，第一期春耕用水分區停灌亦取消，該會的旱災緊急應變小組也在昨天解散。

永和山、鯉魚潭 2個月供水無虞

此外，永和山水庫進帳約兩百六十八萬噸、鯉魚潭水庫則約增一千三百五十萬噸，雖然增加有限，但對民生、農耕用水仍不無小補；台灣自來水公司表示，苗栗水情目前仍維持穩定供水的藍色燈號，至少可供應兩個月用水無虞。

水公司第三區管理處表示，永和山水庫供應新竹香山、苗栗頭份、竹南民生用水，目前有效蓄水量尚有一千零五十七萬噸，約剩卅五％，可穩定供應苗北地區每日約十二萬噸用水，並持續支援新竹每日六萬噸水量。

供給苗栗及台中的三義鯉魚潭水庫，目前蓄水量四千七百六十四萬噸，約剩四十一％，自來水公司第四區管理處指出，此波降雨對水庫挹注不少，鯉魚潭水庫每日可維持在六十三萬噸以下供水量，仍能穩定供應南苗、台中地區民生、工業用水，蓄水量也可維持約兩個月。

之前因乾旱使得苑裡鎮農民無水可用，但近期雨水滋潤農田，水利署則將改為彈性供水，視需求量增減，不會影響春耕。

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