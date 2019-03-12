〈北部〉虐童案沒開罰？ 桃市社會局：未達虐待程度

2019-03-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕臉書粉絲專頁「靠北惡質幼兒園」有家長貼文指控，去年八月將四歲孩子送到中壢區某幼兒園上課後，孩子連哭兩個月，且半夜作惡夢，吵著不想上課，去年十月下旬經向園方調閱監視影像發現是老師體罰孩子。家長控訴，此事雖向市府教育局、社會局反映，但事發四個多月來，兩單位卻互相推託、不開罰，直斥政府是兒虐不斷的最大推手。

事發4個多月 已發文糾正幼師

對此，教育局表示，該名教保員已於去年十月廿九日離職，教育局次日獲報即派員前往查處，經瞭解該名教保員確有照顧疏忽及不當，已依兒童及少年福利與權益保障法移請社會局續處，若經調查違反兒權法屬實，將通報為不適任人員，不得在幼兒園任教。社會局則說，經檢視監視畫面，該教保員的行為未達兒權法第四十九條的身心虐待，因此不會開罰，但已針對其不當行為發文糾正，後續會持續與家長溝通並提供協助。

「看得我的心都碎光光！」家長控訴，小孩回家哭著說：「老師把我的作業本丟到垃圾桶裡。」事後老師稱把作業本丟掉後，有拿紙給孩子，但監視影像根本就沒這段，孩子也曾早上被處罰走操場卅至四十分鐘；更誇張的還有，孩子午睡不小心大便在褲子上，老師卻動手、處罰不能吃點心，在走廊罰站五十四分鐘，進教室後再繼續罰站廿五分鐘，並得不停鞠躬道歉，老師更在全班面前拍孩子的臉，羞辱孩子。

幼兒園：道歉並退費 會負起責任

對此，該幼兒園發出聲明表示，事發後，園方和老師均表達歉意，也多次登門道歉，家長要求退費，園方也全數退回。目前家長已提出告訴，園方對該負起責任絕不推託。

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