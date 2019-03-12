〈北部〉訪美返國 鄭文燦：盼交流常態化

2019-03-12

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市長鄭文燦於上月廿八日率市府團隊赴美，走訪洛杉磯、華府及紐約，行程包括參與僑界活動、拜訪哈德遜研究所等四個智庫及拜會哥倫比亞大學等，期間與長堤市簽定合作備忘錄，可望成為桃園在加州的第四個姊妹市，創造更多實質交流。

鄭文燦昨天清晨返抵國門後受訪表示，十一天的訪美行程，有相當豐碩的成果，一方面促進城市的交流，包括加州聖貝納迪諾郡、長堤市及洛杉磯市等，另方面他也拜會國會部門。他說：「這趟行程不僅拉近了台美距離，也增加彼此互信，盼台美交流可以常態化。」

加州長堤市 可望成為姊妹市

桃園市目前在加州的姊妹市有阿拉米達郡、爾灣市及聖貝納迪諾郡，鄭文燦於洛杉磯時間三月一日與長堤市簽訂合作備忘錄，雙方往姊妹市關係前進。鄭文燦指出，桃園、長堤航線是亞洲往美洲間非常重要的物流通道，市府希望可以和長榮海運、空運的加州好友長堤市建立更密切的合作關係，未來能締結為姊妹市，讓各方面交流都能夠更完整。

成立單一窗口 吸引台商回流

此外，鄭文燦與洛杉磯台商座談，點出美中貿易戰對電子業影響很大，而桃園身為產業重鎮，已成立台商回流小組；他也向海外台商喊話，將以單一窗口，盼協助廠商解決缺地、缺工等問題，吸引台商回流桃園。

北美航線 爭取增加航點航班

有關台美合作關係的桃園發展方向，鄭文燦在華府之行後說，桃園是台灣的國門之都，可能的合作方向有三方面，一是盼桃園與北美間各航線能夠通暢，視狀況增加航點和航班；二是促進桃園高科技產業與美企有更多合作；三則是積極和美國締結更多姊妹市關係，包括和美國東岸城市建立姊妹市，讓城市交流不斷向前邁進。

針對台灣對自由權利的保障和推廣等議題，鄭文燦在與紐約大學法學院教授、亞美法研究所共同主任孔傑榮座談時，提出可在桃園設立亞洲人權中心，做為與其他東亞國家交流對話的平台。

世界台商總會年會 桃園舉辦

鄭文燦也在美國之行中敲定今年九月的世界台商總會年會將在桃園市舉辦，並預計在三年後舉辦第一屆客家博覽會。鄭文燦強調，這次訪美並不是為了總統或副總統等選舉議題而去交流，且是在去年就開始安排，到今年一月才敲定，「訪問回來之後，我還會是市長」。

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