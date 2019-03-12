〈北部〉新竹火車站前 打造綠色廣場

2019-03-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府交通處在完成火車站人本改善的景觀工程後，增加行人步行空間，也讓火車站景觀風華再現，今年再向內政部爭取到兩千四百七十八萬元，將進行站前廣場步行空間改善，昨天舉行動工典禮，未來除會打通阻隔行人通行的矮牆，透過植栽，讓站前廣場更具穿透性，未來將成為年輕人愛表演，旅客行人自在通行的綠色廣場，預計年底完工。

市長林智堅說，站前廣場是學生表演、遊客聚集的重要熱點，也是火車站行人徒步區的延伸，新竹火車站每天進出約四萬人次，人行需求量大，市府兩年前進行火車站前人行步行空間的改善後，獲民眾肯定，不僅行人可自在行走，更提昇城市美學，更展現百年新竹車站風華。

如今市府進行站前廣場步行空間改造二部曲，已向內政部營建署爭取到經費，將透過設施重整、拓寬人行道、擴大綠帶，營造充滿林蔭、舒適的步行空間，完工後，絕對會讓市民及遊客眼睛再度發亮。

以林蔭區和草皮階梯取代水泥

林智堅說，站前廣場步行空間的改善是步行城市的起點，將把現在冰冷的水泥廣場打掉，以林蔭區、草皮階梯取代抿石子斜坡，營造「公園式廣場」，未來站前廣場友善步行空間完成後，將串起火車站、舊城區與護城河，為城市門面打造新亮點。

提供年輕人露天表演場所

執行此案的建築師潘一如說，過去站前廣場以水泥構造為主，動線不佳，不符合步行城市理念，此次將拆除花台與阻絕視覺的木棧平台，打造寬敞的人行道及透過新種喬木，提供舒適的林蔭步行空間，讓視覺更具穿透性，也會把抿石子斜坡座位區改成草皮階梯，讓站前廣場成為年輕人露天藝文表演場域，更是遊客與市民休憩的綠色廣場。

交通處表示，施工會設圍籬，但保留中華路人行道動線，原Youbike站點也不變；林森路、中正路人行道工程範圍將封閉，已規劃移動式圍欄，設行人臨時步道；另新竹火車站前後站地下道四號出口也將封閉，請民眾進出中華路、中正路改行一號中華路、二號SOGO百貨與新竹客運的出口。

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