〈北部〉砸5720萬元 埔心溪下中福支線整治開工

2019-03-12

〔記者魏瑾筠／蘆竹報導〕埔心溪因缺乏整治，二○一六年間一度造成桃園國際機場淹水，市府為此進行全流域整治。其中，下中福支線因都市開發造成逕流量增加，且因通洪斷面不足，每逢豪大雨經常發生溢流，造成淹水，市府水務局投入五七二○萬元進行埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建工程。

河道從8米寬拓為12米

市長鄭文燦昨天主持開工典禮，這是他出訪美國後返台的第一個市政行程，他表示，下中福支線的治理，要將原寬八公尺的河道拓寬為十二公尺、浚深一公尺，護岸施工總長七百六十三公尺，護岸加高至廿五年保護標準，黃厝橋及康厝橋也將改建，抬高樑底高度一公尺，盼能改善現有排水條件，減緩洪災帶來的威脅和損失，預計明年一月四日完工，可造福周遭約九百名居民，保護面積達十公頃。

900居民受惠 明年1月完工

鄭文燦表示，桃園市升格前，採取分段整治埔心溪，投入經費不到一億元，效果不彰，市府因此決定推動全流域整治，將埔心溪主線、支線全納入整治範圍，並在經濟部水利署及內政部營建署以流域綜合治理計畫到前瞻基礎建設計畫持續協助下，整治工程總經費達十五億七千一百萬元。

全流域6工程 2021年完成

鄭文燦說，目前執行中的工程有「呂厝橋至攔河堰左岸護岸新建應急工程」、「埔心溪大新二號橋、西勢橋及無名橋等三件橋樑改建工程」、「大新三號橋至新莊一號橋排水路拓寬工程」、「埔心溪下中福支線護岸治理及黃厝橋改建工程」、「埔心溪航空城機場之周邊排水改善計畫 」及「魚管處分線滯洪池工程」等六件工程，埔心溪全流域治理預計於二○二一年完成。

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