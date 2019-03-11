〈北部〉玉里「黑熊」彩繪田 改用無毒耕作

2019-03-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮自二○一七年慶祝百週年鎮慶之後，每年一、二期稻作都在興農橋旁爭取經費、規劃臺灣黑熊彩繪田區，今年一期稻作再度啟動，同樣在玉里鎮興農橋旁種植約一點三公頃，以紫稻品種及台粳四號品種進行圖案設計，再放樣到水田，以人工補插秧苗。鎮長蔡秋龍說，今年首度使用無毒耕作法，大約一個月後就能看出「黑熊」圖案，預計六月份水稻成熟，將舉辦手割稻活動。

1個月後就能看出圖案

玉里鎮的臺灣黑熊彩繪田已成為玉里的打卡景點，從興農橋上俯瞰彩繪田，遠處有大紅色的臺鐵「客城鐵橋」、雲彩變幻的中央山脈及花東縱谷風景，美不勝收，玉里鎮公所表示，今年特別擴大合作，包括臺灣黑熊保育協會執行長王嘯虎、合作組專案經理陳孟可、活動組專案經理郭彥仁、展覽組專案經理李亭蓉、元沛農場創辦人許又仁、地主江明錦、彩繪田管理者小劍劍、導演林長青均參與黑熊彩繪稻插秧。

黑稻熊種植面積1.03公頃

黑熊彩繪田使用花蓮廿三、廿四、廿五號品系紫色稻種及台梗四號，來施作「黑稻熊」彩繪稻田，種植面積達一點○三公頃，秧苗整個插秧、再放樣至水稻田進行人工補插秧須歷經一週時間，視水稻生長情況，約一到二個月後即可看出黑熊圖案。

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