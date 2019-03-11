〈北部〉慘遭病蟲害 頭城百年雀榕命危

2019-03-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧宅前的百年雀榕，遭受病蟲害，枝幹枯萎掉葉，宛如住進加護病房，里民擔心老樹枯死；縣府說，已噴藥治療，減緩落葉，部分枝幹已長出新芽，後續病情仍待觀察。

頭城鎮市中心有三棵高大雀榕，分別位於北門土地公廟、南門土地公廟、盧宅前的史雲湖畔，三棵老樹樹齡都超過百年，其中史雲湖畔旁的老雀榕樹型宏偉、枝葉繁密，是最壯碩一棵，被城東里民視為「鎮里之寶」。

過年期間，城東里長陳錫寶發現盧宅前雀榕枝葉有異，原以為季節性落葉，近距離觀察，看見地上遍布蟲屍，部分葉子呈現捲曲狀枯萎，不到三天，整棵雀榕樹葉全掉光。

縣府噴藥治療 暫無枯死危險

陳錫寶說，史雲湖畔的老雀榕，在他父親小時候就矗立在此，已有百年以上歷史，過去曾發生落葉情況，又以今年最嚴重，從小到大沒見過這種狀況；城東社區發展協會理事長黃志安感慨，老雀榕是鎮上靈魂老樹，承載許多回憶，希望搶救成功繼續守護頭城。

縣府農業處接獲通報後採樣送驗，經樹藝專家鑑定，研判是蛾類昆蟲大量繁殖後，啃食雀榕綠葉，導致大範圍落葉枯萎；農業處解釋，過年前正好是蛾類昆蟲繁殖旺季，經噴藥抑制，枯萎情形已有減緩，暫無枯死危險，若藥物無效，會再找其他方法防治。

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