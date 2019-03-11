〈北部〉全國首座有機農業研究中心 花蓮建物設計完成

2019-03-11

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委蕭美琴爭取在花蓮設置首座國家級的「有機農業研究中心」，四月將進入主體建物細部設計階段，林務局花蓮林管處、花蓮農改場昨舉行植樹活動，在基地四周種下樟樹等樹苗，希望未來能成為森林綠帶，做為有機園區遮蔽外來污染的綠籬。

花蓮林管處長楊瑞芬表示，林務局於去年植樹節在大農大富平地森林園區，啟動「國土生態綠色網絡建置計畫」，建置首條大尺度串連中央山脈及海岸山脈的生態廊道，經過一年監測，發現有許多先前較少在平地出現的動物現身；今年在有機農業研究中心基地內，種下超過三十種在地特色樹種，與花蓮農改場共同打造生態多樣且豐富的園區。

種下3千多顆樹苗 做為綠籬

花蓮縣有機驗證及友善審認的總面積超過二千五百公頃，是全國之冠。農委會花蓮區農改場長杜麗華說，全國首座「有機農業研究中心」特別設在花蓮，面積九點二公頃，今年四月執行建物細部設計，園區有農田永續生態環境建構研究區，也規劃示範田區。她說，感謝林務局、花蓮縣府與花蓮農改場合作，在植樹節前夕種下三千多顆樹苗，協助有機農業研究建構出最自然的森林隔離廊帶。

面積9.2公頃 4月進入細部設計

立委蕭美琴二年前在立院提案，爭取農委會基於有機農業長遠發展，應在花蓮成立「有機農業研究中心」。蕭美琴說，用地由退輔會臺東農場撥交給農委會，將以四年時間，分期投入總計一點二億元經費，目前完成主體建物設計。

蕭美琴說，近年來台灣農業逐步轉向有機耕作，然有機農業發展除了需要多年土地淨化的預備工作，更需要獨立水源、並且與一般農業用地有所區隔；她一路堅持爭取下，到現在能參與園區綠廊植樹，很有成就感，期盼研究中心為全國有機農業發展打下更好研究基礎，更成為亞太地區有機農業發展亮點。

落腳花蓮 提供專業耕作知識

花蓮農改場表示，國內首座「有機農業研究中心」，未來任務包括栽培技術、病蟲害防治、農業機具等項目的研究與改良，成為台灣有機農業發展領頭羊、提供更加專業及系統化的耕作知識，協助小農降低經營風險，也能吸引更多農戶投入有機農業，進而提升台灣農業價值。

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