〈北部〉質詢兩岸議題 「藍委」發想改國號

2019-03-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕國民黨立法委員陳超明日前質詢行政院長蘇貞昌，解讀「九二共識」及「中華民國」主權議題，雙方激烈舌戰引起熱議，有網友笑稱「藍委一路被壓著打」；陳超明昨再回應此議題，強調習近平所提「一國兩制」與香港處境不同，不會矮化台灣，至於「中華民國」國名也可協商，「或可打掉重來稱『大中華民國』」。

鄭運鵬譏陳超明︰習近平代言人

對此，民進黨立委鄭運鵬反譏，「陳超明是習近平的代言人嗎？」並斥國民黨不斷要求台灣讓步，但卻未曾對中國喊話，「九二共識只敢說『一個中國』，卻絕口不提『各自表述』。」

鄭運鵬強調，處理兩岸關係必須謹慎，而非比「創造力」，建議陳超明將「大中華民國」提議問問北京當局是否接受。

時代力量黨主席邱顯智也說，台灣保有自由民主制度，陳才可暢所欲言，「但如果陳委員到中國都無法講出自己的國名」，更無法說服人民接受統一；而香港近年來自由不斷受限、反對派受到打壓，已成為台灣的前車之鑑，相信多數國民都無法認同。

陳超明︰習近平不會矮化台灣

陳超明認為台灣的地理位置及經濟條件與香港不同，因此習近平所提出的對台「一國兩制」也異於香港，我國應正視並面對面談判，「統一不代表統治」，兩岸可針對主權、國防議題再研議，不會矮化台灣地位。

而到中國是否能講中華民國？陳超明說，到中國要客隨主便，不能以言語激化衝突，所以在中國講「中華人民共和國」，在台灣講「中華民國」，未來可再針對國名討論，雙方不必堅持己見，「或可稱作『大中華民國』」。

至於中國始終不放棄武力犯台，陳認為，習近平也說「中國人不打中國人」，然而民進黨政府卻不斷製造恐共氣氛，將台灣推向戰爭，阻礙兩岸和平發展。「對岸有飛彈對準台灣，但台灣也拿飛彈對準人家」，呼籲政府不應一昧拒絕一國兩制，逃避談判，置台灣人民利益於不顧。

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