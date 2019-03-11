〈北部〉關西牛欄河現油漬 水坑溪冒白泡

2019-03-11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣關西鎮牛欄河前天上午出現油漬和臭味，水坑溪同日也出現大量白色泡沫，居民憂心河川生態遭破壞，要求揪出污染元凶。

新竹縣政府環保局表示，接獲檢舉後派員調查，並採樣送驗，牛欄河初步證實遭到污染，汙染源疑似來自上游，水坑溪水質檢驗無問題，最後檢驗結果要等實驗室報告出爐才能確定。

當地居民說，前天上午通知環保局人員到牛欄河調查，看到現場驗出的水質酸鹼值竟是八點三，當場傻眼，懷疑有工廠利用下雨天偷排廢水；前天下午水坑溪的水面則有大量白色泡沫出現，且伴隨刺鼻的消毒水味。

當地居民說，水坑溪出現這種白色泡沫已經不是第一次，懷疑是上游工廠利用下雨天排放廢水，河川生態經過多次污染事件後已經「死到無魚可死！」讓大家相當氣憤。

延伸島嶼生命綠 新豐生態苗圃送苗木

此外，新竹縣政府昨天上午在新豐鄉生態苗圃舉辦「延伸島嶼生命綠」植樹活動，縣長楊文科和來賓一起種下茶花及日本女貞等樹苗，宣示政府造林保護生態的政策決心，現場並發放一千多株茶花、桂花、羅漢松等苗木，不少民眾排隊領取。

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