〈北部〉新竹市南隘路千坪山坡地 遭亂倒廢棄物

2019-03-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市南隘路一處山坡地，從兩年前開始就遭濫墾、堆置廢棄土石和建築廢棄物，佔地千坪以上，居民擔心雨季來臨，可能導致土石流，要求市府展現公權力，遏阻不肖業者惡行。

市府移請檢方偵辦

市府產發處生態保育科表示，確實兩年前就接獲檢舉，當時因地主未經申請擅自開挖整地，市府主動查處，開罰八萬元並要求限期改善。經持續追蹤，去年中恢復植生，但行為人未繳罰鍰，移送行政執行署強制執行。今年初又接獲檢舉，因違法情節重大，已移請新竹地檢署偵辦。

民憂因雨致土石流

市民投訴，南隘路的山坡地遭違法濫墾已兩年，今年初又有重車進進出出，傾倒廢棄土方及磚塊等廢棄建材，二月初檢舉，至今無動靜，讓人質疑市府的公權力，也擔心雨季來臨，將因未做水土保持，恐導致土石流。

市府表示，香山區公所已派員前往制止，並通知土地所有權人及相關單位，辦理現場會勘及蒐證，由於未提出相關申請，違法情節重大，已移請新竹地檢署偵辦。

市府表示，山坡地整地及開發都應申請、提出水保計畫書，針對此案會配合檢察官偵辦並持續追蹤。

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