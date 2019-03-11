〈北部〉峨眉竹49、81線坍方 單線通車

2019-03-11

〔記者蔡孟尚、洪美秀／新竹報導〕連日雨勢造成新竹縣峨眉鄉鄉道竹四十九線、竹八十一線出現路基坍方、邊坡土石坍塌等災情，鄉長王增忠昨天到場勘查後，要求清潔隊針對不能通行的路面放置三角錐提醒用路人小心，暫時維持單線通車，天候轉佳即搶修。

通往峨眉鄉湖光村的鄉道竹四十九線，昨天上午出現路基坍方，災情嚴重，電桿也搖搖欲墜，來往人車險象環生，不少用路人經過時看到駁坎旁邊一整段路面都塌下去，相當令人擔心。

王增忠說，不只竹四十九線有災情，另一條通往湖光村的鄉道竹八十一線邊坡土石也坍塌，掩蓋路面，他昨天上午會勘後已指示清潔隊先清除部分土石，在還不能通行的路段設置三角錐，維持受災路段單線通行，天候好轉後即施作搶修工程。

竹市明年7月設導覽指標

此外，新竹市政府推動步行城市計畫，改造步行空間，向中央爭取補助兩千六百萬元，建置「全市導覽指標系統」，將在重要景點規劃五百多個設計感十足的導覽指標牌，預計明年七月建置完成。

市府表示，指標導覽系統會在古蹟、重要景點、地標等處設置，如新竹綠園道、護城河、隆恩圳與十七公里海岸線、頭前溪微笑水岸和新竹車站到城隍廟的舊城區、新竹公園與十八尖山及學府路到竹蓮街區的通學路線等，提高景點能見度，也方便遊客享受悠閒的步行環境。

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