〈北部〉西濱苗栗段 連日雨釀近百坑洞

2019-03-11

有些佔去半個車道 深達10公分

〔記者鄭名翔、張勳騰／苗栗報導〕近一週連續雨勢，台六十一線西濱快速公路苗栗路段，因連日降雨加上重車輾壓，路面出現近百處坑疤凹陷，有些坑洞約佔據半個車道，深度甚至達十公分，駕駛左閃右避，險象環生。公路總局表示，每天都派工進行臨時修補，待雨勢停歇後將全面改善。

西濱快速公路苗栗路段全長約四十三公里，為苗栗海線重要聯絡幹道，因連日來降雨導致老舊路面長時間泡水軟化，經重車來回輾壓後出現近百個大、小坑洞。

有用路人抱怨，行駛於西濱公路上有如體驗「雲霄飛車」，夜間視線昏暗時更無從閃避，擔心車輛受損，嚴重更恐發生意外，質疑路面施工不當。

公路總局︰先修補再全面改善

公路總局苗栗工務段長陳禎康解釋，由於部分路段使用年久，原本路面就有裂縫，近一週連續降雨致路面軟化，再加上車輛來回輾壓，才導致脆弱部分出現坑洞。

苗栗縣政府工務處養護科長黃哲君也說，一般道路使用年限約五到八年，而西濱、高速公路等常有重車經過，使用頻繁，年限剩約三年，而近期連續雨勢導致路面未乾過，原有路面小隙縫滲水將減弱瀝青黏性，才導致路面毀損。

陳禎康表示，逢雨季每日皆有加派工班來回巡查，發現坑洞即進行臨時性補強，而後續待雨勢過後，公路總局將統整轄區內道路毀損情況，並已規劃經費將進行局部老舊路段全面改善，一勞永逸解決路平問題。

此外，因連日來雨勢不斷，通往苗栗縣泰安溫泉區的苗六十二線沿線出現多處落石、坍方，泰安鄉公所已緊急搶通，惟土石鬆動，鄉長劉美蘭提醒往來民眾應小心注意。

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