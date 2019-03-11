〈北部〉北橫櫻花季 二活動遇雨遊客減

2019-03-11

〔記者李容萍／復興報導〕市府風景區管理處二月廿五日起至三月廿四日推出「北橫櫻花季系列活動」，其中北橫櫻花勇士完騎認證、櫻花季音樂會兩項重頭戲，九日、十日首週初登場卻碰到春雨，參加人數雖驟減仍冒雨舉行，風管處也祈求十六日、十七日的第二週活動能天公作美，許給勇士、賞櫻遊客一個好天氣！

北橫櫻花勇士完騎認證規劃二條路線，拉拉山站為九日、十六日登場，從頭寮經國紀念館往三民、羅浮遊客中心、巴陵大橋、拉拉山遊客中心，全程四十三公里；東眼山站為十日、十七日登場，路線從頭寮經國紀念館往角板山行館園區、東眼山國家森林遊樂區，全程廿七公里。網路報名每場次限三百名，可能近日春雨綿綿，九日報名一八三人、十日報名五十三人，且實到僅各廿人，較往年冷清。

風管處九日、十日上午十點至中午十二點於拉拉山遊客中心舉辦「櫻花季音樂會」，首週邀請大嵙崁絲竹樂團上山演出，因下雨遊客寥寥可數，但上山遊客仍大讚下雨天賞櫻不塞車、不用人擠人，也算賺到了。櫻花季音樂會十六日、十七日及廿三日、廿四日持續舉辦。

上巴陵的櫻花花期估計可持續到三月中旬，下巴陵遊客中心前的櫻花剛開五成，花期可持續到三月底。

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