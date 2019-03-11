〈北部〉桃捷攜手阪神電鐵 台灣美食彩繪列車啟航

2019-03-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園大眾捷運公司於一月廿一日與日本阪神電鐵簽署合作意向書，雙方跨國合作、聯合行銷，而阪神電鐵首輛以台灣、桃園為主題的彩繪列車前天啟航，桃捷公司總經理蒲鶴章前往日本參加通車儀式。該彩繪列車行駛於阪神電鐵支線、全長一○六公里，從奈良出發、終點為姬路城，途經大阪、神戶、甲子園、難波、梅田等地。

彩繪列車以客家花布元素為主體，列車外觀依台灣、桃園特色做不同主題設計，台灣文化以三太子、神轎、天燈為代表，台灣美食有湯包、芒果冰、雞排、珍奶等知名小吃；桃園美食有水蜜桃、大溪豆乾、花生糖和客家菜，景點則有機場、石門水庫、大溪老街。

車廂地板設計則以台灣古厝磚瓦為主軸，搭配跳房子遊戲，充滿懷舊風，手拉環為色彩繽紛熱氣球、寫著「遇見幸福、夢想升空」，車廂內橫幅海報則以野柳女王頭、三義龍騰斷橋、澎湖及日月潭等台灣著名景點，吸引旅客目光。

蒲鶴章表示，彩繪列車將持續一年為台灣宣傳，桃捷公司也同步於阪神電鐵的甲子園車站、梅田站、神戶站刊登月台、燈箱廣告，這三處為阪神電鐵的重點車站，每日有卅二萬人次進出，將可藉此吸引日本旅客造訪台灣，搭乘機場捷運。

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