〈北部〉蘆竹龍德宮四媽祖遶境 5千信眾隨香

2019-03-11

〔記者謝武雄、李容萍／桃園報導〕供奉天上聖母「四媽祖」的蘆竹區龍德宮，九日深夜十一點展開為期八天七夜的謁祖進香活動，在五千多人的隊伍中，最引人矚目的就是美麗的扛轎隊伍，成員包括空姐、櫃姐、美容師、大學生等粉領族，這些仙女轎班都經媽祖「欽點」，今年仙女團有卅六人隨媽祖出巡。

吸睛「嬌」點仙女轎班 36人隨行

龍德宮四媽祖出巡的最大特色是「仙女扶神轎」，這些仙女都是四媽祖欽點，因為龍德宮每週提供「問事」服務，四媽祖會欽點年輕、身高一六○公分以上且相貌可愛的女性參加仙女團、出巡扶轎，今年是第十四年的徒步遶境活動，一年比一年盛大。

四媽祖的南巡謁祖祈安遶境前晚由立委鄭運鵬等人到場參加起轎儀式，廟方循古禮祭拜後，遶境隊伍由蘆竹出發，展開為期八天七夜的祈安遶境，七晚分別夜宿新竹竹蓮寺、苗栗玉清宮、台中萬和宮、鹿港天后宮、清水紫雲巖、後龍慈雲宮、湖口顯聖后宮，預計十七日回鑾龍德宮。

隨同徒步遶境的信眾多達五千多人，現場擠得水洩不通，行進過程中「仙女轎班」成最大亮點，仙女團有卅六人隨媽祖出巡，其中有空姐連續十幾年參加。

龍德宮於一九九七年從麥寮拱範宮分香，同年三月於蘆竹區天台街開宮，之後因天台街宮堂太小，隔年搬至蘆竹區富國路一段現址，並於一九九九年四月廿三日動工，同年九月十一日遷宮安座，二○○二年完成寺廟登記。龍德宮每年的八天七夜謁祖進香活動已成為地方重要民俗活動。

平鎮警搭棚供水 信眾揪感心

另外，平鎮警分局宋屋派出所特地搭棚為治安祈福，並宣導防竊、防詐、防酒駕，還準備飲用水讓信眾進棚躲雨休息，信眾紛紛稱讚警方的服務「揪感心」。宋屋派出所所長姚金寶表示，他去年曾參與龍德宮四媽祖遶境祈福，在八天七夜全程四六○公里的遶境過程中，心靈獲得很大平靜，得知神轎與信眾昨凌晨三點會經過派出所前的省道延平路，於是規劃人員疏導交通、保護信眾安全，並搭棚提供礦泉水。

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