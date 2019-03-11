〈北部〉春雨挹注 石門水庫進帳4千萬噸

2019-03-11

〔記者李容萍／桃園報導〕天降甘霖！石門水庫集水區從去年十月以來，降雨量只有歷年平均值六成左右，大壩水位七日凌晨零時到達今年最低點二二七．九公尺，蓄水量跌至八二七一萬噸，蓄水率四十一．九％。受惠這波鋒面，水庫集水區七日起明顯降雨，截至昨晚七點累積降雨量一九二．七毫米，水位也止跌回升至二三二．六八公尺，蓄水量一億○八四八萬噸，蓄水率五十四．九五％，預估進水量可達四千萬噸，水位持續回升中。

下在集水區 水位可望上升逾五米

石門水庫從一九六四年建庫啟用，原本庫容有三億噸，但受到長期流入泥沙等影響，目前庫容僅剩約二億噸。水庫大壩水位去年九月間曾站上二四五公尺的滿水位，去年下半年供水壓力稍微減輕，然而石門水庫一年周轉率要四次以上才能穩定供水，但集水區從去年十月以來，降雨量僅約歷年平均值六成，二月初供應春耕用水後，水位加速下降，帶來缺水壓力。

入春以來雖有幾波鋒面帶來春雨，卻斷斷續續，且石門水庫集水區長期乾旱，初降雨水被地表吸收，流入大漢溪主流及石門水庫的水量有限，大壩水位不斷下探，七日凌晨零時到達今年最低點的二二七．九公尺。

所幸七日起的鋒面帶來明顯降雨，且就下在水庫集水區，集水區累積雨量一九二．七毫米，平地也降雨豐富，且農田多已完成插秧，北區水資源局與桃園、石門農田水利會協調分別於七日晚間九點、八日上午十點暫時停供農業用水，讓珍貴的春雨留在庫區增加蓄容，估計這波降雨可帶來約四千萬噸的進水，水位可望上升逾五公尺。

水庫蓄水量雖然過半，北水局提醒目前還是枯水期，仍請大家節約用水。

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