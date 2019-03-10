〈北部〉三星植樹、健走嘉年華 千人同歡

2019-03-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕三一二植樹節即將到來！宜蘭縣政府昨於三星鄉大洲堤防沿岸辦理植樹、健走嘉年華，近千人共襄盛舉，眾人在堤防旁種下共一千兩百棵吉野櫻及金露花；另，宜蘭市公所也於中華路變龍園舉行植樹活動，種下約六百棵桂花及紫葳，共同響應植樹節的到來。

縣府的植樹活動以嘉年華會形式辦理，現場除了有三星鄉蔥油餅及農特產品展售，還有縣政相關單位政令宣導攤位，吸引民眾排隊玩遊戲拿贈品，縣長林姿妙也到場跟著民眾健走、植樹。

林姿妙說，三星鄉大洲堤防沿岸，是縣民休閒運動的好去處，藉由植樹活動種下吉野櫻及金露花，期望再造優美地景，串連河岸生態旅遊動線。

宜蘭市公所植樹活動搭配綠美化、路燈認養頒獎表揚，市長江聰淵與現場民眾共同植樹，請市民一起響應植樹節活動。羅東林區管理處也提供一千六百株苗木，包含桂花、杜鵑、茶花、含笑、口紅花等，讓民眾憑統一發票兌換領取，募集的愛心發票將捐贈給社福機構。

江聰淵說，變龍園為宜蘭市近年植樹示範地點，並由民權社區認養維護，希望藉由植樹活動，營造漂亮生態環境，打造出自然永續的生態城市。

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