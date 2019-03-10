〈北部〉花蓮不動產成交量 較上季少1成

2019-03-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣去年第四季不動產成交件數公布，買賣件數計九一九件，較前一季一○五二件減少一三三件，減幅約一成多，住宅區、商業區房地均價略跌，加上今年一、二月份的六八一件成交量，也比去年同期減少五十件。

花市交易量居冠 其次為吉安鄉

花蓮去年第四季地價動態，較前一季減少逾一成，整體交易量明顯減少，其中花蓮市的交易量居冠，共有三六一件，其次為吉安鄉二○二件，緊追在後的則為壽豐鄉的六八件，其餘鄉鎮市都不滿百件，交易量最少的豐濱鄉，整季更只有三件。

在三八七件住宅區房地買賣實價案件中，均價每坪約十六點一萬元，較上季的十六點三萬元略微下跌，房地交易型態多以中古屋，二年內新成屋約占當季案量的一成六。

另外，商業區房地買賣實價案件則有八三件，均價每坪十八萬元，和前季的十九點九萬元相比也下跌；花蓮縣政府地政處分析原因，指出交易案件主要以區分所有建物為主，受交易標的區位差異影響，才會帶動均價下跌。

唯獨農地買賣實價 比前季略漲

第四季唯獨農地買賣實價的每坪四千八百九十元均價比前季四千六百三十元略漲，交易件數一九二件，雖比前季二○二件還少，但因區位條件較佳，故交易均價上漲，主要集中在壽豐鄉卅四件、吉安鄉卅二件。

花蓮不動產仲介業者馬國浩說，往年每季交易件數約落在九百至一千多件間，花蓮房地產價格自一○四年的交易價升至高點後逐漸下滑，但仍讓一般購屋自住族望之卻步，多為投資客持續進場。

他強調，由於近幾季房市處於「價穩量縮」狀態，買氣未有顯著起色，賣主高價撐了二年已逐漸「無力」，以近期開價二千三百多萬元的農舍為例，最後成交價約一千六百萬元，其實買方只要在合理範圍內重新議價，多半成交機率高。

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