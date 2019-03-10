〈北部〉宜縣武荖坑等3處 擬轉型親子公園

2019-03-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府提升縣內公園與風景區功能，選定武荖坑風景區、羅東運動公園及明德訓練班生活公園，設置特色遊具轉型「親子公園」，預計斥資兩千萬元；縣府表示，新設遊具會融入各公園與風景區的地景，形成觀光亮點，全案已進入設計階段，待經費到位就可推動。

另選定羅東公園及明德訓練班公園

蘇澳武荖坑風景區與羅東運動公園已有三十年歷史，明德訓練班生活公園則是前年才開始規劃設置；武荖坑與羅運設施多已老舊，怎麼重新定位升級，讓遊客耳目一新，成了思考的課題；明德訓練班雖定位生活公園，但園區至今仍空蕩蕩，缺乏亮點。

預計斥資兩千萬 設特色遊具

縣府找來中原大學景觀系團隊設計三組「特色遊具」，武荖坑風景區遊具以「躍音」為名，明德生活公園遊具則命名為「闖」，羅東運動公園遊具還在設計尚未命名，全案預計斥資兩千萬打造完成。

縣府工商旅遊處副處長池騰聯說，設置親子公園的構想，要吸引父母多帶孩子到戶外遊玩，提升親子關係與孩子身心靈發展，縣府不想用較無質感的「罐頭遊具」，因此請中原大學設計「特色遊具」，除吸引親子共遊，也要融入園區地景景觀，達到「升級舊公園，活化新公園」目標。

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