〈北部〉竹市總圖設計 取經東大圖資館

2019-03-10

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市將興建總圖書館，市長林智堅率市府團隊，昨天參訪被國際知名建築師網站architizer.com列為世界八個有特色圖書館之首的台東大學圖書資訊館，將做為規劃設計總圖的參考。

台東大學圖書資訊館耗資四億六千萬元興建，外觀為金字塔形，斜面屋頂大量種植草皮，看起來就像一座山，巧妙融合在台東的山海之中，並採穿透式設計，即使在場館背面，還能遠望海洋，已成為台東縣重要地標。

林智堅說，新竹市民對圖書館需求高，但館舍有限，他上任後就開始構思興建總圖書館，到國外考察時也特別留意各地圖書館的規劃，近日獲教育部核定四億元經費興建總圖，此次取經世界聞名的台東大學圖書資訊館，其融合自然的地景建築設計，將做為總圖的設計參考。

林智堅與市府團隊隨後參訪台東設計中心，該處為台東舊鐵路警察局改建，與周邊台鐵台東舊站、鐵花村串連成藝術據點，另走訪台東縣原住民族文化創意產業聚落，該處由縣府為藝術家們提供公用雷射雕刻機、直噴印刷機、三D列印機等器材，作為鐵花村藝術聚落的創意基地。

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