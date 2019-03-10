〈北部〉好客竹縣 入圍日影像節最佳影片

2019-03-10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣是北台灣的客家大縣，縣府文化局去年製作「HAKKA好客竹縣」影片，用穿越時空的劇情行銷在地客家文化，大獲好評，最近更入圍第一屆日本國際觀光影像節的東亞影片類「最佳影片」獎，讓創作團隊十分開心。

片中，小女孩在北埔巷弄裡奔跑，帶著觀眾一起欣賞古蹟和歷史建築，在時而古代、時而現代的場景中，讓人深度感受新竹縣的客家文化之美。

縣府文化局長李猶龍說，「HAKKA好客竹縣」影片可在日本、西班牙、葡萄牙等地的影像節播出，日本國際觀光影像節主辦單位將於十三日、十四日在日本大阪公布最後得獎結果，縣長楊文科期盼這支影片能夠獲獎，讓新竹縣的歷史建築與客家之美登上國際舞台。

由日本國立和歌山大學國際觀光學研究中心，及攝南大學組成的日本國際觀光影像節執行委員會，為推動日本與各國在國際觀光影像領域交流，在大阪工業大學梅田校區舉辦首屆國際觀光影像節活動，以「台日地方都市之連結」為主題，並將舉辦台日相互觀光前景研討會，歡迎傳達台灣美景及人情溫暖的影片報名。

根據日本國際觀光影像節官方網站公布的東亞影片類「最佳影片」獎共有十二部入圍，全部都是以台灣各地文化或風景為主題的影片，除了「HAKKA好客竹縣」，還包括台東縣政府的「國際形象影片-海洋篇」及「台東 start 必吃、必去、必玩」、屏東縣政府製作的觀光宣傳影片「海與光」。

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