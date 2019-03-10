〈北部〉苑裡田心里屢遭亂丟垃圾 設電眼抓人

2019-03-10

〔記者蔡政珉、彭健禮／綜合報導〕苗栗縣苑裡鎮田心里德心橋轉往苗四十七線路旁，屢遭缺乏公德心的民眾亂丟垃圾，影響周邊環境清潔衛生，鎮公所雖有立牌警告，仍無法改善；為了遏止垃圾亂丟歪風，鎮公所已設置監視器，揪出無良人士。

已拍到數輛汽機車疑丟包

苑裡鎮公所強調，目前監視器已經拍到數輛汽車與機車前往丟棄垃圾，將聯繫警方，調閱車主資料後，依違反廢棄物清理法處理，經查證屬實將開罰一千兩百元至六千元，盼能夠遏止亂丟垃圾歪風。

鎮公所表示，公所於田心里的定點垃圾收集點，對大多民眾而言，停留時間應該還算充裕，不致於有丟不到垃圾狀況。但每當垃圾車清運載走垃圾後，直到晚間又堆放了許多垃圾，不但影響鎮容觀瞻，也破壞周邊環境清潔衛生，因立牌勸導無效，只好增設監視器。

也有站崗蒐證、破袋追查

此問題不僅苑裡鎮存在，苗栗市、頭份市、竹南鎮等鄉鎮也有；苗栗市公所清潔隊，祭出不定時「站崗」勸導、蒐證，頭份市也曾在架設攝影機拍攝，竹南鎮也陸續增設監視器監控，並也都會破袋追查。

上述三市鎮於作為初期，都收到相當成效，但「魔高一尺、道高一丈」，仍有民眾走路或騎腳踏車前往丟棄，因為沒車牌也無從追查，除非亂丟垃圾行為人被認出；也會將有關身分的資料從垃圾袋，移除後再丟。

苗栗縣政府環保局表示，環境清潔衛生的維護，最終還是得仰賴鄉親共同支持，呼籲大家切勿因一時方便亂丟垃圾。

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