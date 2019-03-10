〈北部〉《桃園》高中職博覽會 特色課程吸人氣

2019-03-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕為了讓國中畢業生更能適性發展，市府教育局昨起連續兩天，在桃園市立體育館舉行高中、職博覽會，共有卅八所公、私立學校參加，各校無不使出渾身解數，秀出特色課程吸引學生。今天上午九時卅分，將有一場名人講座，邀請知名節目主持人謝哲青演講「看見你的未來」，藉由演講者自身經歷闡述適性發展的重要性，希望學生透過閱讀、學習，形塑屬於自己的未來。

台電機電專班 詢問度高

設攤的公、私立學校，除桃園市高中、職外，還有五專與馬祖高中、中正預校。其中，馬祖高中著重在海洋教育課程設計，以水產養殖與觀光導覽為主軸；內壢高中攤位則展出數理科技國際教育特色班今年代表桃園市參加FRC機器人大賽的機器人；北科附工攤位則有台電機電專班單獨招生，也吸引不少學生詢問。

服裝設計、AI科技 受歡迎

另外，中壢家商「流行服飾科」是全市唯一具有服裝設計與打版製作的技術專班，攤位展出學生親手製作各式服裝的成品；永豐高中則主打AI科技實驗班、人工智慧物聯網中心（AIoT）藍圖看板，讓對智慧科技有興趣的學生，能早一點進入該領域學習；新生醫專強調「白衣天使無性別」，是「男」丁格爾的搖籃，目前護理科男生已佔八％，顛覆過去的刻板印象；而中正預校學生穿著筆挺的制服，同樣吸引不少目光。

此外，教育局也在會場設置「創新教育區」與「教育局宣導區」，提供在場家長與學生親身體驗AR、VR虛擬實境、腦波儀、智慧教室教學演示等，也讓家長們了解未來產業趨勢。

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