〈北部〉《桃園》未依法通報 護理之家爆4人流感

2019-03-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區某護理之家於三月三日發現住民快篩Ａ型流感病例，截至八日止，機構內共有四人快篩Ａ型流感，其中還有兩名照服員，市府衛生局前天下午接獲通報後，立刻派員前往進行疫情調查，也要求機構務必落實流感防治措施，包含全面消毒、病患隔離等，將持續監控住民健康狀況至三月十五日。

3日出現首例 未於24小時內通報

衛生局表示，疾病管制科人員進行疫調時發現，該護理之家對於四名快篩Ａ型流感病患進行隔離，但依「傳染病防治法」第卅三條規定，護理之家負責人發現疑似傳染病患時，應於廿四小時內通報，如未依規定通報者，可處一至十五萬元不等罰款；由於該護理之家三日就發現第一起快篩Ａ型流感病例，卻未於廿四小時內通報，將通知到衛生局說明。

衛生局也提醒，機構住民平日要多注意個人衛生，勤洗手、戴口罩，活動場域應保持空氣流通，若遇有類流感症狀個案，應進行通報並安排就醫；平時要加強消毒與監控量測體溫，對感染者進行隔離措施，而提高流感疫苗接種率是最有效的方式。

由於最近氣溫驟降，衛生局也呼籲民眾注意保暖，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的場所；另衛生所及合約機構仍存有流感疫苗，建議抵抗力較差的嬰幼兒、高危險慢性病患者及五十歲以上成人，可儘速前往接種，衛生局防疫專線0800-033-355。

今年1至10週 全市流感達51例

衛生局表示，今年第一週到第十週，桃園市流感案例包含本土及境外移入達五十一例，僅次於新北及台北市，為全國第三。民眾如果感冒出現發燒、肌肉痠痛、腹瀉、全身無力等症狀時務必就醫，若近日內有出國旅遊、接觸病史都要告訴醫師，讓醫師有所判斷。

另根據衛福部疾病管制署資料，目前北半球多數國家仍處流感流行期，包含美國、歐洲、中國、香港、加拿大、日本、新加坡、韓國都處於疫情高峰期，民眾到上述國家旅遊，要特別注意自己的身體變化狀況。

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