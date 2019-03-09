〈北部〉全聯承租蘇澳商場 宜蘭蘇澳鎮代促回饋里民

2019-03-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮公所管理的蘇澳商場，去年委外廠商租約到期，商場改租給全聯購物中心；蘇澳鎮民代表黃漢宗提案，認為全聯雖販售生活必需品，但人潮一多，亂停車問題常造成里民不便，公所應將商場租金比照蘇澳冷泉模式，回饋給里民。鎮長李明哲說，是否回饋租金，公所會進一步研議。

蘇澳商場去年由全聯購物中心承租，每年繳給鎮公所租金約三百萬元，全聯每年還會捐贈一百萬元給鎮公所專戶，用於公益活動使用。

鎮代黃漢宗最近向代表會提案，指全聯造成當地蘇西里民生活不便，希望公所提撥部分商場租金回饋蘇西里，作為里民舉辦活動所需經費。黃說，賣場前方就是交叉路口，有時購物人潮多，車輛隨意停放，造成出入不便，希望公所比照蘇澳冷泉，將一成租金回饋地方。

提案內容曝光後，引起民眾熱議；有民眾認為，「商場並非納骨塔等嫌惡設施，為什麼要回饋金」、「有大賣場進駐很方便，好嗎」；另有里民認為，「民代是代表里民提出需求，若有回饋也是好事」。

李明哲表示，代表會的提案都是針對民眾需求所提出，但蘇澳鎮財政拮据，所有收入都暫時以全鎮較為緊迫的建設為主，是否要回饋全里，鎮公所會再做討論。

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