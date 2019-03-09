〈北部〉連日下雨 太魯閣山區落石不斷

2019-03-09

〔記者王峻祺／花蓮報導〕中橫山區連日下雨，太魯閣牌樓及一五七、一四八．五公里處等路段，近日均發生零星落石與泥流，多次受落石阻斷交通的華祿溪路段，更因土石泥流頻繁，至今仍維持機動管制放行。公路總局呼籲，根據氣象預報，雨勢還會持續，建議用路人夜間應避行山路。

太魯閣山區連日下雨，加上氣溫驟降，零星落石意外不斷，位於台八線一八五．五公里處的太魯閣牌樓上方，前晚八點左右落石如雨下，驚動警方進行交管，一五七公里處於夜間也傳落石佔用道路，加上華祿溪路段，不斷從山壁流出土石泥流，嚇壞不少用路人。

第四區養護工程處太魯閣工務段長張宇博說，閣口上方因是陡峭岩坡，受長年風化影響，加上連續一週陰雨綿綿，雨水滲透岩層後造成磨擦力變弱，才會發生落石，經派員清除，已不影響行車；華祿溪災害路段則經貨櫃工法，有效阻隔落石，但七日晚間起，泥流因豐沛雨水而順著山溝流下，不斷溢流至路面，近日將維持機動管制放行，降低致災風險

他說，由於近期夜間氣溫驟降，熱脹冷縮之下經常發生落石，雨後出太陽的中午、下午，也會提高落石機率，根據中央氣象預報，春雨還會再持續一段時間，建議民眾行駛山路，應隨時注意路況，入夜之後更要盡量避免進入山區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/