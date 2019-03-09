〈北部〉路跑騎樂 3賽事探索宜蘭太平山

2019-03-09

〔記者張議晨／宜蘭報導〕太平山今年五月至九月將舉辦三場體育活動，有自行車挑戰賽，有馬拉松路跑，三項賽事將在海拔兩千公尺範圍內活動，堪稱全台最具挑戰性，也是風景最美的競賽路線。

太平山海拔約二千公尺，是台灣享譽盛名的國家森林遊樂區，除是民眾生態旅遊首選地點，也是體育活動挑戰登山的最佳位置之一。

鐵騎探索太平山 5.19先登場

羅東林管處今年受理三場次體育活動申請，經專業委員評選完成，由台灣運動休閒產業協會「鐵騎探索太平山」、宜蘭縣鐵人三項協會「太平山雲端漫步活動」，及中華兩岸自行車運動發展協會「山海一線天下太平～國際自行車挑戰賽」獲得青睞。

「鐵騎探索太平山」五月十九日登場，起點從海拔三百公尺的土場，騎自行車爬升至海拔二千公尺的太平山莊，路線約廿五公里，即日至四月廿日報名。

六月一日「太平山雲端漫步」馬拉松慢跑，跑者從太平山莊出發，沿翠峰景觀道路至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔兩千公尺林道，報名已經截止，將有一千五百人參賽。

九月八日的「國際自行車挑戰賽」，則從壯圍鄉沿蘭陽溪上騎至太平山，全長約七十八公里，屬於挑戰性高的路線，近期將開放民眾報名。

風景優美 體驗不同林相變化

羅東林管處說，三項體育賽事都能體驗不同的林相變化，各主辦單位洽詢電話，台灣運動休閒產業協會02-88093383、宜蘭縣鐵人三項協會03-9560570、中華兩岸自行車運動發展協會03-9309698。

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